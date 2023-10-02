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"Нова пошта" відкрила відділення в другому найбільшому місті Німеччини

Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 13:28
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"Нова пошта" відкрила відділення в другому найбільшому місті Німеччини Фото: "Нова пошта" відрила відділення в Гамбурзі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення в Гамбурзі. До кінця року планується відкрити в Німеччині ще 17 відділень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, у відділенні можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 100 кг з понеділка по суботу. Термін доставки в Україну - від 5 днів.

Як повідомив Сергій Симонов, СЕО Nova Post у Німеччині, компанія відкриє ще 17 відділень у Мюнхені, Франкфурті-на-Майні, Кельні, Дюссельдорфі, Дрездені тощо. Крім того, найближчим часом планується доставляти посилки з України в поштомати та пункти видачі у магазинах.

"Нова пошта" в Німеччині

Нагадаємо, в червні "Нова пошта" відкрила перше відділення в Берліні. Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви, Чехії та Румунії. Вартість доставки з України в Німеччину:

  • посилки до 1 кг - 250 грн
  • посилки до 2 кг - 400 грн
  • посилки до 10 кг - 600 грн
  • посилки до 30 кг - 1200 грн.

Гамбург - це друге за величиною місто в країні (після Берліна), сьоме за величиною в Європейському Союзі та найбільше населене нестоличне місто в ЄС. Його населення становить 1,9 млн осіб.

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