"Новая почта" открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: сколько будут стоить посылки

Отделение работает каждый день с документами посылками до 100 кг.

Также доступна курьерская доставка Nova Post по всей Словакии. Доставка из Словакии в Украину - от 5 суток.

Стоимость доставки из Словакии в Украину составляет:

документы - 12 евро;

посылки до 2 кг - 15 евро;

посылки до 10 кг - 20 евро;

посылки до 30 кг - 35 евро;

посылки от 30 до 100 кг - 1,2 евро за каждый кг.

Доставка или забор курьером оплачивается дополнительно +3 евро для отправки до 30 кг или + 8 евро за каждый кг для отправок от 31 до 100 кг.

Работа "Новой почты" в Европе

Напомним, "Новая почта" в 2022 году начала работать в странах ЕС, где находятся около 6 млн беженцев из Украины. Словакия стала шестой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии, Румынии и Германии.

В Германии уже открыто три отделения. До конца года планируется открыть в Германии еще 17 отделений.