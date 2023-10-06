"Новая почта" открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: сколько будут стоить посылки

Украинский оператор почтовой связи компания "Новая почта" открыла первое отделение в Братиславе. Словакия стала шестой страной ЕС, в которой работает Nova Post Europe.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Отделение работает каждый день с документами посылками до 100 кг.
Также доступна курьерская доставка Nova Post по всей Словакии. Доставка из Словакии в Украину - от 5 суток.
Стоимость доставки из Словакии в Украину составляет:
Доставка или забор курьером оплачивается дополнительно +3 евро для отправки до 30 кг или + 8 евро за каждый кг для отправок от 31 до 100 кг.
Напомним, "Новая почта" в 2022 году начала работать в странах ЕС, где находятся около 6 млн беженцев из Украины. Словакия стала шестой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии, Румынии и Германии.
В Германии уже открыто три отделения. До конца года планируется открыть в Германии еще 17 отделений.