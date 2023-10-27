"Нова пошта" відкрила перше відділення в Латвії

"Перше відділення Nova Post працює щодня за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. У відділенні можна відправити та отримати документи, посилки та вантажі до 100 кг", - йдеться в повідомленні.

Доставка з України в Латвію - від 5 діб, а вартість складає:

Документи - 250 грн;

Посилки до 2 кг - 400 грн;

Посилки до 10 кг - 600 грн;

Посилки до 30 кг - 1200 грн;

Вантажі від 30 до 100 кг - 40 грн за кожен кілограм;

Також для клієнтів доступна кур'єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка або забір відправлення кур’єром із адреси - сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.

В компанії зазначають, що Nova Post вже відкрила 68 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.

Представництво "Нової пошти" у Європі

"Нова пошта" вже почала працювати в Польщі, Литві, Чехії та Румунії. Вартість посилок у відділення компанії в цих країнах значно нижча, ніж доставка через місцевих операторів.