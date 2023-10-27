"Новая почта" открыла первое отделение в Латвии

"Первое отделение Nova Post работает ежедневно по адресу: г. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. В отделении можно отправить и получить документы, посылки и грузы до 100 кг", - говорится в сообщении.

Доставка из Украины в Латвию - от 5 суток, а стоимость составляет:

Документы - 250 грн;

Посылки до 2 кг - 400 грн;

Посылки до 10 кг - 600 грн;

Посылки до 30 кг - 1200 грн;

Грузы от 30 до 100 кг - 40 грн за каждый килограмм.

Также для клиентов доступна курьерская доставка Nova Post в любой адрес по всей Латвии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка или забор отправки курьером с адреса - оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.

В компании отмечают, что Nova Post уже открыла 68 отделений в Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Румынии, Германии, Словакии и Молдове.

Представительство "Новой почты" в Европе

"Новая почта" уже начала работать в Польше, Литве, Чехии и Румынии. Стоимость посылок в отделение компании в этих странах значительно ниже доставки через местных операторов.