"Нова Пошта" призупиняє відправку харчових продуктів до ЄС: в чому причина

"Нова Пошта" призупиняє прийом у відділеннях харчових продуктів для відправки у всі країни ЄС. Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України - цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо. Тому Нова пошта тимчасово не приймає будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС", - пише пресслужба.

Наразі "Нова пошта" очікує на роз’яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення відправок.