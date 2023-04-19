"Новая Почта" приостанавливает отправку пищевых продуктов в ЕС: в чем причина

"Новая почта" приостанавливает прием в отделениях пищевых продуктов для отправки во все страны ЕС. Правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

"Правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины - сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей, переработанной плодоовощной продукции и тому подобное. Поэтому Новая почта временно не принимает любые продукты в составе международных посылок, следующих в ЕС", - пишет пресс-служба.

Сейчас "Новая почта" ожидает разъяснения правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков восстановления отправок.