"Нова пошта" пояснила, чому у деяких клієнтів блокується післяплата

Раніше РБК-Україна писало, що "Нова пошта" оновила тарифи на міжнародну доставку - тепер вартість посилок розраховується за фактичною, а не об’ємною вагою. Також запровадили точнішу градацію цін для легких вантажів.

Ми також розповідали, що NovaPay (група "Нова пошта") запустила власну кредитну картку з пільговим періодом до 62 днів і лімітом до 200 тисяч гривень. Реальна ставка - 79,59% річних. Компанія прагне розширити кредитний портфель, який за рік зріс у 2,5 раза, але поки що залишається малим на тлі ринку.

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