"Нова пошта" пояснила, чому у деяких клієнтів блокується післяплата

У мережі шириться інформація про нібито обмеження післяплати від "Нової пошти". Компанія роз’яснила, що масових обмежень немає, але діють нові правила через вимоги держави.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти".
"Нова пошта" заявила, що не обмежує кількість посилок із післяплатою. Проблеми виникають лише у разі, якщо фізична особа регулярно отримує значні суми, що викликає підозру щодо підприємницької діяльності без реєстрації.
Компанія змушена дотримуватися вимог закону №361-IX, який зобов’язує фінансові установи, зокрема NovaPay, перевіряти фінансові операції клієнтів - походження коштів, їхню мету, характер та зв'язки.
Перевіряти можуть:
У таких випадках NovaPay має право тимчасово призупинити надання фінпослуг, поки клієнт не надасть пояснення щодо джерела коштів.
"Нова пошта" радить тим, хто починає або веде торгівлю:
"Ми не обмежуємо посилки. Ми створюємо зручні умови для клієнтів, але водночас змушені дотримуватися закону", - заявили в "Новій пошті".
Раніше РБК-Україна писало, що "Нова пошта" оновила тарифи на міжнародну доставку - тепер вартість посилок розраховується за фактичною, а не об’ємною вагою. Також запровадили точнішу градацію цін для легких вантажів.
Ми також розповідали, що NovaPay (група "Нова пошта") запустила власну кредитну картку з пільговим періодом до 62 днів і лімітом до 200 тисяч гривень. Реальна ставка - 79,59% річних. Компанія прагне розширити кредитний портфель, який за рік зріс у 2,5 раза, але поки що залишається малим на тлі ринку.
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