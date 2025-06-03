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"Новая почта" объяснила, почему у некоторых клиентов блокируется наложенный платеж

Фото: Отправка посылок "Новой почтой" (novaposhta.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В сети распространяется информация о якобы ограничении наложенного платежа от "Новой почты". Компания разъяснила, что массовых ограничений нет, но действуют новые правила из-за требований государства.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты".

"Новая почта" заявила, что не ограничивает количество посылок с наложенным платежом. Проблемы возникают только в случае, если физическое лицо регулярно получает значительные суммы, что вызывает подозрение относительно предпринимательской деятельности без регистрации.

Компания вынуждена соблюдать требования закона №361-IX, который обязывает финансовые учреждения, в том числе NovaPay, проверять финансовые операции клиентов - происхождение средств, их цель, характер и связи.

Кого могут проверить

Проверять могут:

  • физических лиц, которые регулярно получают крупные наложенные платежи;
  • тех, кто использует сервис для торговли, но не зарегистрирован как ФОП.

В таких случаях NovaPay имеет право временно приостановить предоставление финуслуг, пока клиент не предоставит объяснения относительно источника средств.

Как избежать проблем с наложенным платежом

"Новая почта" советует тем, кто начинает или ведет торговлю:

  • зарегистрировать ФОП или другую форму бизнеса;
  • заключить договор с компанией на доставку и денежные переводы.

"Мы не ограничиваем посылки. Мы создаем удобные условия для клиентов, но в то же время вынуждены соблюдать закон", - заявили в "Новой почте".

Ранее РБК-Украина писало, что "Новая почта" обновила тарифы на международную доставку - теперь стоимость посылок рассчитывается по фактическому, а не объемному весу. Также ввели более точную градацию цен для легких грузов.

Мы также рассказывали, что NovaPay (группа "Новая почта") запустила собственную кредитную карту с льготным периодом до 62 дней и лимитом до 200 тысяч гривен. Реальная ставка - 79,59% годовых. Компания стремится расширить кредитный портфель, который за год вырос в 2,5 раза, но пока остается малым на фоне рынка.

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