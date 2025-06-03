"Новая почта" объяснила, почему у некоторых клиентов блокируется наложенный платеж

В сети распространяется информация о якобы ограничении наложенного платежа от "Новой почты". Компания разъяснила, что массовых ограничений нет, но действуют новые правила из-за требований государства.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты".
"Новая почта" заявила, что не ограничивает количество посылок с наложенным платежом. Проблемы возникают только в случае, если физическое лицо регулярно получает значительные суммы, что вызывает подозрение относительно предпринимательской деятельности без регистрации.
Компания вынуждена соблюдать требования закона №361-IX, который обязывает финансовые учреждения, в том числе NovaPay, проверять финансовые операции клиентов - происхождение средств, их цель, характер и связи.
Проверять могут:
В таких случаях NovaPay имеет право временно приостановить предоставление финуслуг, пока клиент не предоставит объяснения относительно источника средств.
"Новая почта" советует тем, кто начинает или ведет торговлю:
"Мы не ограничиваем посылки. Мы создаем удобные условия для клиентов, но в то же время вынуждены соблюдать закон", - заявили в "Новой почте".
Ранее РБК-Украина писало, что "Новая почта" обновила тарифы на международную доставку - теперь стоимость посылок рассчитывается по фактическому, а не объемному весу. Также ввели более точную градацию цен для легких грузов.
Мы также рассказывали, что NovaPay (группа "Новая почта") запустила собственную кредитную карту с льготным периодом до 62 дней и лимитом до 200 тысяч гривен. Реальная ставка - 79,59% годовых. Компания стремится расширить кредитный портфель, который за год вырос в 2,5 раза, но пока остается малым на фоне рынка.
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