"Нова пошта" планує відкрити відділення ще у двох країнах Європи

Як повідомляється, відкриття відділення у Берліні планується у квітні цього року.

"Перше місто - Берлін, потім Мюнхен, Кельн, Гамбург і ще з десяток", - написав Поперешнюк.

Відкриття відділення у Румунії планують на другий квартал 2023 року.

Крім того, він додав, що у "Нової пошти" немає обмежень.

"У нас немає обмежень щодо країн. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь, - зазначив співвласник.