"Новая почта" планирует открыть отделение еще в двух странах Европы

Как сообщается, открытие отделения в Берлине планируется в апреле этого года.

"Первый город - Берлин, затем Мюнхен, Кельн, Гамбург и еще с десяток", - написал Поперешнюк.

Открытие отделения Румынии планируется на второй квартал 2023 года.

Кроме того, он добавил, что у "Новой почты" нет ограничений.

"У нас нет ограничений по странам. Если будет получаться, откроемся везде, - отметил совладелец.