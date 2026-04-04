"Нова пошта" підвищує тарифи: скільки доведеться платити за посилки

10:22 04.04.2026 Сб
2 хв
На скільки зростуть ціни на доставку?
aimg Тетяна Степанова
Фото: "Нова пошта" підвищує тарифи на доставку (Getty Images)

Оператор поштового зв’язку, компанія "Нова пошта" підвищує тарифи на доставку посилок з 13 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

У компанії зазначили, що це рішення обумовлене необхідністю привести вартість послуг у відповідність до актуальних умов роботи.

Йдеться про зростання вартості пального, енергоносіїв, послуг партнерів і загального операційного навантаження.

Тепер вартість доставки по місту документів становитиме 70 гривень, по Україні - 80 гривень. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт.

Доставка по місту з 13 квітня становитиме:

  • до 2 кг - 70 гривень;
  • до 10 кг - 115 гривень;
  • до 30 кг - 180 гривень.

Доставка по Україні:

  • до 2 кг - 90 гривень;
  • до 10 кг - 135 гривень;
  • до 30 кг - 200 гривень.

Вантажі понад 30 кг:

  • між відділеннями по місту 7 грн/кг;
  • між відділеннями по Україні: від 11 грн/кг залежно від тарифної зони.

При цьому компанія залишає безплатним пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісію за оголошену цінність до 500 гривень.

Окрім цього, частина послуг залишається без змін у вартості:

  • зберігання посилок у відділеннях;
  • послуга "Пункт передачі";
  • доплата за відправку з села або селища;
  • пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) посилок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у додатку "Нової пошти" з'явилася нова функція - мультиномер. Вона дозволяє стежити за різними замовленнями практично одночасно.

