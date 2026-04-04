"Нова пошта" підвищує тарифи: скільки доведеться платити за посилки

Оператор поштового зв’язку, компанія "Нова пошта" підвищує тарифи на доставку посилок з 13 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
У компанії зазначили, що це рішення обумовлене необхідністю привести вартість послуг у відповідність до актуальних умов роботи.
Йдеться про зростання вартості пального, енергоносіїв, послуг партнерів і загального операційного навантаження.
Тепер вартість доставки по місту документів становитиме 70 гривень, по Україні - 80 гривень. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт.
Доставка по місту з 13 квітня становитиме:
Доставка по Україні:
Вантажі понад 30 кг:
При цьому компанія залишає безплатним пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісію за оголошену цінність до 500 гривень.
Окрім цього, частина послуг залишається без змін у вартості:
