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"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 жовтня: скільки доведеться платити за посилки

Ілюстративне фото: "Нова пошта" підвищує тарифи з 1 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Оператор поштового зв’язку, компанія "Нова пошта" повідомила про підвищення тарифів. Це відбудеться з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

Як повідомили у компанії, "Нова пошта" оновлює тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. В середньому, вартість збільшиться на 10 гривень залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика.

Водночас кампанія скасувала деякі платежі - наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

Також клієнтам доступні безплатні послуги "Нової пошти":

  • безплатне легке повернення від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов;
  • безплатна переадресація посилки по Україні, поки посилка не приїхала в точку отримання;
  • безплатна переадресація по місту, навіть якщо посилка вже прибула у місце отримання;
  • безплатне паковання у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів.

"За час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії - електроенергію та паливо - які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%", - сказано у повідомленні.

З 01.10.2024 діють такі тарифи:

  • документи - 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт;
  • посилки до 30 кг. Ми можемо запакувати безкоштовно ваше відправлення у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування - 15 грн. 

Доставка по місту: 

  • до 2 кг - 60 грн;
  • до 10 кг - 90 грн;
  • до 30 кг - 140 грн.

Доставка по Україні:

  • до 2 кг - 80 грн;
  • до 10 кг - 110 грн;
  • до 30 кг - 160 грн.

Вантажі понад 30 кг:

  • між відділеннями по місту +0,5 грн/кг ;
  • між відділеннями по Україні: + 1 грн/кг.

Раніше РБК-Україна розповідало, про те, що з 1 жовтня національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - змінює вартість знаків поштової оплати. Мова про поштові марки, марковані конверти і картки.

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