"Новая почта" повышает тарифы с 1 октября: сколько придется платить за посылки

Оператор почтовой связи компания "Новая почта" сообщила о повышении тарифов. Это произойдет с 1 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
Как сообщили в компании, "Новая почта" обновляет тарифы на доставку документов, посылок и грузов. В среднем стоимость увеличится на 10 гривен в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая.
В то же время, кампания отменила некоторые платежи - например, комиссию за объявленную стоимость при возврате посылок.
Также клиентам доступны бесплатные услуги "Новой почты":
"За время большой войны в Украине выросли цены на энергоносители - электроэнергию и топливо - составляющие существенную долю в себестоимости наших услуг, а также на другие вещи. Так, потребительские цены выросли на 7,5%, а уровень инфляции составляет 8,2% ", – сказано в сообщении.
С 01.10.2024 действуют следующие тарифы:
Доставка по городу:
Доставка по Украине:
Грузы свыше 30 кг:
Ранее РБК-Украина рассказывало, о том, что с 1 октября национальный оператор почтовой связи – "Укрпочта" – изменяет стоимость знаков почтовой оплаты. Речь о почтовых марках, маркированных конвертах и карточках.
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