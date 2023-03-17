"Нова пошта" найближчими днями відкриє перше відділення в Литві

"Вже з середини березня ви можете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі. І все це робити легко та швидко, як і завжди з "Новою поштою", - пише пресслужба.

Зазначається, що перше відділення буде відкрито у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.

"Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кілограмів", - додає пресслужб.

На Facebook-сторінці "Нової пошти" зазначається, що відкриття відбудеться вже 20 березня.