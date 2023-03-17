"Новая почта" в ближайшие дни откроет первое отделение в Литве

"Уже с середины марта вы можете отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы, грузы. И все это делать легко и быстро, как всегда, с "Новой почтой", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что первое отделение будет открыто в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303.

"Это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать из Украины все весом до 1000 килограммов", - добавляет пресс-служба.

На Facebook-странице "Новой почты" отмечается, что открытие состоится уже 20 марта.