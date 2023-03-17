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"Новая почта" в ближайшие дни откроет первое отделение в Литве

Фото: "Новая почта" в ближайшие дни откроет первое отделение в Литве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Новая почта планирует открыть первое отделение в Литве. Отделение заработает в столице страны уже с 20 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

"Уже с середины марта вы можете отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы, грузы. И все это делать легко и быстро, как всегда, с "Новой почтой", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что первое отделение будет открыто в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303.

"Это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать из Украины все весом до 1000 килограммов", - добавляет пресс-служба.

На Facebook-странице "Новой почты" отмечается, что открытие состоится уже 20 марта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "Новой почте" недавно предупредили о новом способе выманивания денег. В социальных сетях появились сообщения о розыгрыше крупной суммы денег.

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