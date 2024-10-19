UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Нова ІПСО. Росіяни активно поширюють фейкові відео з українськими десантниками

Фото: десантники попередили про черговий фейк росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські пропагандисти поширюють фейки з українськими десантниками. Нещодавно у мережі з'явилася нова ворожа ІПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Раніше ворог поширив фейкові відеозвернення військовослужбовців 46 окремої аеромобільної та 80 окремої десантно-штурмової бригад. Тепер росіяни створили і поширюють ще одне фейкове відео з бійцями ДШВ.

На відео нібито військовослужбовці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади звертаються до командування з вимогою забезпечити їх технікою та озброєнням. В іншому разі вони погрожують залишити позиції.

"Втім, очевидно, що дане відео згенероване за допомогою нейромереж і поширюється ворогом для деморалізації особового складу ДШВ", - йдеться у повідомленні.

У Десантно-штурмових військах також зазначили, що пропагандисти на регулярній основі почали створювати відео-фейки. Ролики переважно стосуються військових частин ДШВ.

Фото: ДШВ попередили про нову ІПСО ворога (t.me/ua_dshv)

Нагадаємо, нещодавно у мережі виявили фейковий веб-сайт Державної прикордонної служби України.

Варто додати, що росіяни на постійній основі поширюють фейкові повідомлення, зокрема і відео. Пропагандисти не рідко застосовують технологію діпфейк, щоб поширювати дезінформацію нібито від імені українського керівництва чи військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДесантно-штурмові військаВійна в УкраїніФейкиПропагандист