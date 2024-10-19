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Новая ИПСО. Россияне активно распространяют фейковые видео с украинскими десантниками

Фото: десантники предупредили об очередном фейке россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские пропагандисты распространяют фейки с украинскими десантниками. Недавно в сети появилась новая вражеская ИПСО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Ранее враг распространил фейковые видеообращения военнослужащих 46-й отдельной аэромобильной и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригад. Теперь россияне создали и распространяют еще одно фейковое видео с бойцами ДШВ.

На видео якобы военнослужащие 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады обращаются в командование с требованием обеспечить их техникой и вооружением. В противном случае они угрожают оставить позиции.

"Впрочем, очевидно, что данное видео сгенерировано с помощью нейросетей и распространяется врагом для деморализации личного состава ДШВ", - говорится в сообщении.

В Десантно-штурмовых войсках также отметили, что пропагандисты на регулярной основе начали создавать видео-фейки. Ролики в основном касаются воинских частей ДШВ.

Фото: ДШВ предупредили о новой ИПСО врага (t.me/ru_dshv)

Напомним, недавно в сети обнаружили фейковый веб-сайт Государственной пограничной службы Украины.

Следует добавить, что россияне на постоянной основе распространяют фейковые сообщения, в том числе и видео. Пропагандисты не редко применяют технологию дипфейк, чтобы распространять дезинформацию якобы от имени украинского руководства или военных.

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Вооруженные силы УкраиныДесантно-штурмовые войскаВойна в УкраинеФейкиПропагандист