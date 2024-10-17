У мережі запустили фейковий сайт ДПСУ: як розпізнати обман

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

"Офіційний вебсайт ДПСУ знаходиться за адресою: https://dpsu.gov.ua . І, як і всі сайти органів державної влади України, знаходиться в домені GOV.UA ", - нагадали громадянам.

"Кібербезпека встановила, що доменне ім'я фейкового сайту було зареєстровано російським реєстратором доменних імен . Завдяки вжитим заходам сайт заблоковано", - уточнили у прес-службі.

У ДПСУ розповіли, що фейковий сайт, який виявили та заблокували спеціалісти:

Ворожі фейки та дезінформація

Нагадаємо, російські пропагандисти регулярно поширюють фейки та дезінформацію про війну в Україні, українську владу, військове командування тощо.

Крім того, кіберзлочинці створюють фейкові сайти в інтернеті, а також "штучні" сторінки (або, наприклад, Telegram-канали) різноманітних установ, державних органів або публічних персон у соціальних мережах.

Так, наприклад, в лютому 2024 року українців попередили про фейкові сайти, які нібито пов'язані з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

А 5 жовтня поточного року спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук попередив українців про фейковий акаунт у Telegram і попросив не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта, адже він давно не користується цим месенджером.

З огляду на це українцям варто завжди бути пильними: перевіряти URL-адреси сайтів (щоб не натрапити на фейковий домен), використовувати захищений протокол HTTPS (на початку URL повинно стояти "https://", а поруч із ним - іконка замка, що свідчить про безпечне з'єднання), звертати увагу на "галочку" в облікових записах соціальних мереж (спеціальну позначку перевірки, що вказує на справжність профілю), не переходити за підозрілими посиланнями тощо.

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