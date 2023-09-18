Новая iOS 17 вышла официально: 10 новых функций, которые появятся у владельцев iPhone
Компания Apple сегодня, 18 сентября, выпустила новую версию операционных систем iOS 17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Apple.
Как обновить операционную систему
Для обновления операционной системы до последней версии необходимо перейти в меню "Настройки", после чего выбрать "Основные", а затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление.
Отмечается, что обновление будет доступно для iPhone XS и новее, iPad Pro 12,9 дюйма 2-го поколения и новее, iPad Pro 10,5 дюйма, iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения и новее, iPad Air 3-го поколения и новее, iPad 6-го поколения и новее, iPad mini 5-го поколения и новее.
Какие новые функции появятся у пользователей
- Режим StandBy - новый полноэкранный режим работы, который удобно показывает информацию крупным шрифтом на весь экран для просмотра на расстоянии.
- Интерактивные виджеты - они будут доступны на главном экране iPhone, экране блокировки и в новом режиме ожидания.
- Улучшенное автоисправление - iOS 17 содержит самую современную языковую модель для предсказания слов, которая значительно улучшит автоисправление на iPhone.
- NameDrop - функция iOS 17, которая позволяет двум пользователям обмениваться контактной информацией, просто соединив свои iPhone.
Также стало известно, что появятся панель наклеек, постеры контактов, голосовая почта в реальном времени, свайп для ответа в iMessage, Apple Maps Offline и просто Siri вместо Hey Siri.
Компания Apple представила iPhone 15
На сентябрьской презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 15. Она состоит из базовых iPhone 15 и 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и Pro Max.
Но только смартфонами презентация не ограничилась. Подробнее о том, какие еще гаджеты выпустила Apple, - в подборке РБК-Украина.
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