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Новая iOS 17 вышла официально: 10 новых функций, которые появятся у владельцев iPhone

Понедельник 18 сентября 2023 22:37
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Новая iOS 17 вышла официально: 10 новых функций, которые появятся у владельцев iPhone Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Компания Apple сегодня, 18 сентября, выпустила новую версию операционных систем iOS 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Apple.

Как обновить операционную систему

Для обновления операционной системы до последней версии необходимо перейти в меню "Настройки", после чего выбрать "Основные", а затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление.

Отмечается, что обновление будет доступно для iPhone XS и новее, iPad Pro 12,9 дюйма 2-го поколения и новее, iPad Pro 10,5 дюйма, iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения и новее, iPad Air 3-го поколения и новее, iPad 6-го поколения и новее, iPad mini 5-го поколения и новее.

Какие новые функции появятся у пользователей

  • Режим StandBy - новый полноэкранный режим работы, который удобно показывает информацию крупным шрифтом на весь экран для просмотра на расстоянии.
  • Интерактивные виджеты - они будут доступны на главном экране iPhone, экране блокировки и в новом режиме ожидания.
  • Улучшенное автоисправление - iOS 17 содержит самую современную языковую модель для предсказания слов, которая значительно улучшит автоисправление на iPhone.
  • NameDrop - функция iOS 17, которая позволяет двум пользователям обмениваться контактной информацией, просто соединив свои iPhone.

Также стало известно, что появятся панель наклеек, постеры контактов, голосовая почта в реальном времени, свайп для ответа в iMessage, Apple Maps Offline и просто Siri вместо Hey Siri.

Компания Apple представила iPhone 15

На сентябрьской презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 15. Она состоит из базовых iPhone 15 и 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и Pro Max.

Но только смартфонами презентация не ограничилась. Подробнее о том, какие еще гаджеты выпустила Apple, - в подборке РБК-Украина.

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