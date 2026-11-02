Нова хвиля шпигунських атак на iPhone: Apple попередила користувачів у 99 країнах

Масштаб нової хвилі шпигунських атак

Про нове розсилання сповіщень повідомив дослідник із кібербезпеки Костін Раю. За наявними даними, ця хвиля атак вважається окремою від попередніх попереджень, які техногігант розсилав ще у серпні.

Heads-up: New round of Apple Threat Notifications is going out right now, distinct from the August wave and tied to new attacks! Apple’s notice: “Today’s notification is being sent to targeted users in 99 countries, and to date we have notified users in over 150 countries in total. The extreme cost, sophistication, and worldwide nature of mercenary spyware attacks make them some of the most advanced digital threats in existence today. As a result, Apple does not attribute the attacks or the notice you’re receiving to any specific attackers or geographical regions.” Received one and need help? DM me, happy to assist. — Costin Raiu (@craiu) October 30, 2026

Що відомо станом на зараз:

актуальна хвиля кібератарк охоплює цільових користувачів у 99 країнах;

загалом сповіщення від Apple вже отримали жителі понад 150 країн світу;

попереднє серпневе розсилання охоплювало 110 країн.

Представники Купертіно наголошують: цифри вказують лише на географію перебування користувачів, які отримали сповіщення. Вони не відображають точну кількість підтверджених заражень або успішно зламаних пристроїв.

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Хто потрапляє під приціл хакерів?

За оцінками фахівців із безпеки, подібні кібератаки "вимагають колосальних ресурсів і спрямовані на вузьке коло осіб".

Створення та реалізація таких шпигунських кампаній коштує мільйони доларів, тому звичайні користувачі рідко стають їхніми жертвами.

Операції з використанням найманого ПЗ зазвичай націлені на:

журналістів і ЗМІ;

правозахисників та громадських активістів;

політиків і державних службовців;

дипломатів та членів міжнародних місій.

Складність виявлення таких атак полягає у використанні унікальних інструментів із коротким терміном життя.

Apple навмисно не розкриває деталі своїх систем виявлення, щоб розробники шпигунського ПЗ не змогли адаптувати свої програми.

Як дізнатися про сповіщення та захистити пристрій?

Сповіщення від компанії надходять безпосередньо на екран блокування iPhone, з'являються в налаштуваннях пристрою, а також надсилаються на електронну пошту, прив'язану до Apple ID.

Фахівці рекомендують перевіряти наявність сповіщень через офіційний обліковий запис користувача. Справжні повідомлення від Apple ніколи не вимагають встановлення сторонніх файлів, програм чи введення паролів.

Для захисту від складних атак рекомендовано виконати такі дії: