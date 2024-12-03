Нова грошова допомога: як переселенцям отримати по 6,5 тисячі гривень на дитину

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Деталі програми

Цього року уряд запровадив програму "Зимова підтримка". В рамках проекту, зокрема передбачена одноразова грошова допомога для сімей з дітьми у розмірі 6,5 тисячі гривень. Нова виплата отримала назву "Тепла зима".

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що програма повинна допомогти сім'ям придбати для дітей теплий одяг та взуття на зиму.

Виплату нової допомоги буде проведено протягом грудня 2024 року.

Хто може отримати виплати

Мінсоцполітики вже розробило постанову про виплату грошової допомоги. Нещодавно Кабінет міністрів схвалив її.

Гроші зможуть отримати:

родини, які є малозабезпеченими сім'ями з дітьми;

сім'ї-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання;

особи з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

У Мінсоцполітики наголосили, що переселенці отримають допомогу у розмірі 6,5 тисячі гривень на кожну дитину до 18 років.

Як отримати допомогу

В уряді зазначали, що допомогу отримають понад півмільйона дітей. У Міністерстві соціальної політики повідомили, що допомога буде нарахована автоматично. Тобто додатково не потрібно подавати ніяких заяв.

"Завдяки цифровим обмінам та інформації, наявній в державних реєстрах, виплату буде призначено автоматично, а кошти надійдуть на картковий рахунок отримувача допомоги", - йдеться у повідомленні.

Виплату нарахують у грудні поточного року. Розмір допомоги не включатиметься до середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який обчислюється при оформленні інших видів допомог (наприклад, субсидії та виплат ВПО).