Нова гонка озброєнь. Bloomberg розкрив, які країни накопичують арсенал та що купують

Французький оборонний аналітик та колишній урядовий радник Франсуа Гейсбур зазначив, що жодна країна у світі немає запасів зброї, яких би вистачило для ведення інтенсивних бойових дій. За його словами, світ на порозі нової епохи.

"Це історія про кінець епохи після холодної війни, і вона закінчилася 24 лютого 2022 року", - сказав Гейсбур.

Європейські та азійські країни почали активно закуповувати чи виробляти зброю, а НАТО цього тижня ухвалило нові рішення про посилення оборони.

Польща

Відразу після початку повномасштабної війни в Україні сусідня Польща заявила про амбітні плани значно посилити свою армію. Видання зазначає, що польський план набув небачених масштабів та, ймовірно, далекий від можливостей.

Варшава заявила, що хоче придбати 500 систем HIMARS. Автори матеріали наголошують, що Україна за допомогою всього 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS послабила окупаційні війська.

Також Польща запланувала придбати 700 нових самохідних артилерійських установок, що в шість разів більше, ніж в арсеналі Німеччини.

Німеччина

Уряд Німеччина минулого року прийняв рішення створити спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 млрд євро, а наступного року готова збільшити оборонний бюджет на 10 млрд євро.

Німецька компанія IRIS-T, які чудово себе зарекомендували в Україні.

Франція

Париж також прагне реструктуризувати свої сили для ведення війни високої інтенсивності. Уряд Франції оголосив, що протягом 2024-2030 років армію посилять і заклали на це 400 млрд євро.

Французька оборонна компанія Nexter також збільшує темпи виробництва, оскільки, за підрахунками, влітку за тиждень російські війська на Донбасі випускали таку кількість снарядів, як війська Франції протягом 13 років навчання

Угорщина замовила 45 нових танків Leopard 2, 218 бойових машин піхоти Lynx, невизначену кількість гелікоптерів Airbus 225 і німецьких PzH 2000, а також радари та американські системи NASAMS для посилення своєї протиповітряної оборони.

Індія

Країна, яка знаходиться далеко від України, також зробила висновки з війни.

американські Stinger.

Видання зазначає, що найбільший висновок з війни, який зробила Індія - це те, що на Росію не можна більше покладатися. За даними Bloomberg,