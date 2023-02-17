Новая гонка вооружений. Bloomberg раскрыл, какие страны накапливают арсенал и что покупают

Французский оборонный аналитик и бывший правительственный советник Франсуа Гейсбур отметил, что ни одна страна в мире не имеет запасов оружия, которых хватило бы для ведения интенсивных боевых действий. По его словам, мир находится на пороге новой эпохи.

"Это история о конце эпохи после холодной войны, и она закончилась 24 февраля 2022", - сказал Гейсбур.

Европейские и азиатские страны начали активно закупать или производить оружие, а НАТО на этой неделе приняло новые решения об усилении обороны.

Польша

Сразу после начала полномасштабной войны в Украине соседняя Польша заявила об амбициозных планах значительно усилить свою армию. Издание отмечает, что польский план приобрел невиданные масштабы и, вероятно, далек от возможностей.

Варшава заявила, что хочет приобрести 500 систем HIMARS. Авторы подчеркивают, что Украина с помощью всего 20 реактивных систем залпового огня HIMARS ослабила оккупационные войска.

Также Польша планировала приобрести 700 новых самоходных артиллерийских установок, что в шесть раз больше, чем в арсенале Германии.

Германия

Правительство Германия в прошлом году приняло решение создать специальный оборонный фонд в размере 100 млрд евро, а в следующем году готова увеличить оборонный бюджет на 10 млрд евро.

Немецкая компания IRIS-T, прекрасно себя зарекомендовавших в Украине.

Франция

Париж также стремится к реструктуризации своих сил для ведения войны высокой интенсивности. Правительство Франции объявило, что в течение 2024-2030 годов армию усилят и заложили на это 400 млрд евро.

Французская оборонная компания Nexter также увеличивает темпы производства, поскольку, по подсчетам, летом за неделю российские войска на Донбассе выпускали такое количество снарядов, как войска Франции в течение 13 лет обучения

Венгрия заказала 45 новых танков Leopard 2, 218 боевых машин пехоты Lynx, неопределенное количество вертолетов Airbus 225 и немецких PzH 2000, а также радары и американские системы NASAMS для усиления своей противовоздушной обороны.

Индия

Страна, которая находится вдали от Украины, также сделала выводы из войны.

американские Stinger.

Издание отмечает, что наибольший вывод из войны, сделанный Индией - это то, что на Россию нельзя больше полагаться. По данным Bloomberg,