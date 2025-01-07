Нова голова МЗС Ісландії здійснила перший візит до Києва, зустрілась з Сибігою

До Києва прибула новоспечена голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Це її перший візит на посаді міністерки до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

Під час візиту Гуннарсдоттір зустрілась з українським колегою Андрієм Сибігою. Сторони порушили питання Формули миру, необхідності політичної та економічної ізоляції Росії, а також шляху до справедливого встановлення миру в Україні.

Сибіга, своєю чергою, подякував Ісландії за допомогу у сферах розмінування, логістичного забезпечення, тренування українських військових, а також підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння, фінансовий внесок у військово-промисловий комплекс (ВПК) України й зусилля з протезування поранених воїнів.

Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ й його ісландська колега Торгердур Катрін Гуннарсдоттір (mfa.gov.ua)

Гуннарсдоттір, під час діалогу, заявила про готовність Ісландії й надалі підтримувати Україну. У тому ж числі мова йде й про подальше фінансування гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

"Міністерські переговори стали продовженням минулорічної безпекової угоди та візиту президента Володимира Зеленського до Рейк’явіка, які відкрили нову сторінку особливого партнерства між Україною та Ісландією", - додає МЗС.