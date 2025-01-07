Нова голова МЗС Ісландії здійснила перший візит до Києва, зустрілась з Сибігою
До Києва прибула новоспечена голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Це її перший візит на посаді міністерки до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Під час візиту Гуннарсдоттір зустрілась з українським колегою Андрієм Сибігою. Сторони порушили питання Формули миру, необхідності політичної та економічної ізоляції Росії, а також шляху до справедливого встановлення миру в Україні.
Сибіга, своєю чергою, подякував Ісландії за допомогу у сферах розмінування, логістичного забезпечення, тренування українських військових, а також підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння, фінансовий внесок у військово-промисловий комплекс (ВПК) України й зусилля з протезування поранених воїнів.
Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ й його ісландська колега Торгердур Катрін Гуннарсдоттір (mfa.gov.ua)
Гуннарсдоттір, під час діалогу, заявила про готовність Ісландії й надалі підтримувати Україну. У тому ж числі мова йде й про подальше фінансування гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
"Міністерські переговори стали продовженням минулорічної безпекової угоди та візиту президента Володимира Зеленського до Рейк’явіка, які відкрили нову сторінку особливого партнерства між Україною та Ісландією", - додає МЗС.
Допомога Україні з боку Ісландії
Ісландія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудила агресію. Крім того, активно сприяє розмінуванню українських територій, відновленню енергетичної інфраструктури та розвитку оборонної промисловості за "данською моделлю".
В кінці травня Україна та Ісландія підписали угоду про гарантії безпеки. Ісландія зобов’язалася надавати довгострокову економічну, гуманітарну та оборонну підтримку нашій країні.
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