Новая глава МИД Исландии совершила первый визит в Киев, встретилась с Сибигой

В Киев прибыла новоиспеченная глава Министерства иностранных дел (МИД) Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Это ее первый визит в должности министра в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины .

Во время визита Гуннарсдоттир встретилась с украинским коллегой Андреем Сибигой. Стороны подняли вопрос Формулы мира, необходимости политической и экономической изоляции России, а также пути к справедливому установлению мира в Украине.

Сибига, в свою очередь, поблагодарил Исландию за помощь в сферах разминирования, логистического обеспечения, тренировки украинских военных, а также поддержку инициативы по оперативной закупке вооружения, финансовый вклад в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины й усилия по протезированию раненых воинов.

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел и его исландская коллега Торгердур Катрин Гуннарсдоттир (mfa.gov.ua)

Гуннарсдоттир, во время диалога, заявила о готовности Исландии и в дальнейшем поддерживать Украину. В том же числе речь идет и о дальнейшем финансировании гуманитарной инициативы "Зерно из Украины".

"Министерские переговоры стали продолжением прошлогоднего соглашения по безопасности и визита президента Владимира Зеленского в Рейкьявик, которые открыли новую страницу особого партнерства между Украиной и Исландией", - добавляет МИД.