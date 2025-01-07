Новая глава МИД Исландии совершила первый визит в Киев, встретилась с Сибигой
В Киев прибыла новоиспеченная глава Министерства иностранных дел (МИД) Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Это ее первый визит в должности министра в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
Во время визита Гуннарсдоттир встретилась с украинским коллегой Андреем Сибигой. Стороны подняли вопрос Формулы мира, необходимости политической и экономической изоляции России, а также пути к справедливому установлению мира в Украине.
Сибига, в свою очередь, поблагодарил Исландию за помощь в сферах разминирования, логистического обеспечения, тренировки украинских военных, а также поддержку инициативы по оперативной закупке вооружения, финансовый вклад в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины й усилия по протезированию раненых воинов.
Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел и его исландская коллега Торгердур Катрин Гуннарсдоттир (mfa.gov.ua)
Гуннарсдоттир, во время диалога, заявила о готовности Исландии и в дальнейшем поддерживать Украину. В том же числе речь идет и о дальнейшем финансировании гуманитарной инициативы "Зерно из Украины".
"Министерские переговоры стали продолжением прошлогоднего соглашения по безопасности и визита президента Владимира Зеленского в Рейкьявик, которые открыли новую страницу особого партнерства между Украиной и Исландией", - добавляет МИД.
Помощь Украине со стороны Исландии
Исландия с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину осудила агрессию. Кроме того, активно способствует разминированию украинских территорий, восстановлению энергетической инфраструктуры и развитию оборонной промышленности по "датской модели".
В конце мая Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Исландия обязалась оказывать долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку нашей стране.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.