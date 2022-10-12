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Новая эра ПВО. Резников подтвердил получение IRIS-T и анонсировал поставку NASAMS

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Среда 12 октября 2022 00:23
Новая эра ПВО. Резников подтвердил получение IRIS-T и анонсировал поставку NASAMS Фото: Резников подтвердил получение Украиной IRIS-T (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Олег Васкив

Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже в Украине. Ожидается прибытие американских NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

"Это только начало. Нам нужно больше", - отметил чиновник.

Резников объявил, что стартовала новая эра ПВО.

"Несомненно, РФ является террористическим государством. Существует моральный императив защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей", - добавил глава Минобороны.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак указал, что мы "начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет".

"Ждем NASAMS, создадим собственный небесный щит", - подчеркнул он.

Что известно об IRIS-T

IRIS-T является самой современной системой противовоздушной обороны, производившейся в Германии.

Разработка этих ПВО завершилась только в 2014 году. Они, прежде всего, предназначены для защиты гражданского населения от ракетных ударов.

Подробнее о немецких ПВО - читайте в материле "Украина первой в мире получит IRIS-T. Что известно об этих системах".

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