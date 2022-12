Нова ера: у Британії випустили в обіг перші монети із Чарльзом III

Сьогодні, 8 грудня, поштові відділення Британії отримають перші монети номіналом 50 пенсів із зображенням короля Чарльза III. Його портрет повернутий ліворуч, у протилежному напрямку до покійної королеви, був створений скульптором Мартіном Дженнінгсом і особисто схвалений монархом.

Today is a new era in British coinage. The first circulating 50ps featuring King Charles III's first coin portrait by Martin Jennings are entering circulation. We'll be sending 4.9 million to 9,452 @PostOffice branches throughout December - so keep an eye on your change! pic.twitter.com/M6Mv607TK0