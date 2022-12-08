Нова ера: у Британії випустили в обіг перші монети із Чарльзом III

Протягом грудня у поштові відділення Великої Британії планують відправити майже 5 мільйонів монет з зображенням нового короля Чарльза III. Перші монети вже випустили в обіг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис монетного двіру Сполученого Королівства у Twitter.

Сьогодні, 8 грудня, поштові відділення Британії отримають перші монети номіналом 50 пенсів із зображенням короля Чарльза III. Його портрет повернутий ліворуч, у протилежному напрямку до покійної королеви, був створений скульптором Мартіном Дженнінгсом і особисто схвалений монархом.

Today is a new era in British coinage. The first circulating 50ps featuring King Charles III's first coin portrait by Martin Jennings are entering circulation. We'll be sending 4.9 million to 9,452 @PostOffice branches throughout December - so keep an eye on your change! pic.twitter.com/M6Mv607TK0 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) December 8, 2022

Протягом грудня уряд планує ввести в обіг 4,9 мільйона монет, їх будуть розподіляти, за допомогою решти, коли клієнти будуть робити покупки. Загалом, з портретом короля розраховують випустити 9,6 мільйона монет номіналом 50 пенсів.

Усі британські монети із зображенням королеви Єлизавети II залишатимуться законним платіжним засобом і будуть перебувати в активному обігу. Наразі налічується близько 27 мільярдів монет із портретом королеви.