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Нова ера: у Британії випустили в обіг перші монети із Чарльзом III

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Британія, Четвер 08 грудня 2022 21:42
Нова ера: у Британії випустили в обіг перші монети із Чарльзом III Фото: у Британії випустили в обіг перші монети із Чарльзом III (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Протягом грудня у поштові відділення Великої Британії планують відправити майже 5 мільйонів монет з зображенням нового короля Чарльза III. Перші монети вже випустили в обіг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис монетного двіру Сполученого Королівства у Twitter.

Сьогодні, 8 грудня, поштові відділення Британії отримають перші монети номіналом 50 пенсів із зображенням короля Чарльза III. Його портрет повернутий ліворуч, у протилежному напрямку до покійної королеви, був створений скульптором Мартіном Дженнінгсом і особисто схвалений монархом.

Протягом грудня уряд планує ввести в обіг 4,9 мільйона монет, їх будуть розподіляти, за допомогою решти, коли клієнти будуть робити покупки. Загалом, з портретом короля розраховують випустити 9,6 мільйона монет номіналом 50 пенсів.

Усі британські монети із зображенням королеви Єлизавети II залишатимуться законним платіжним засобом і будуть перебувати в активному обігу. Наразі налічується близько 27 мільярдів монет із портретом королеви.

"Сьогодні знаменує собою нову еру для карбування монет Великобританії, коли в обігу з’являється зображення короля Чарльза III на номіналі 50 фунтів", - наголосила директор служби колекціонерів Королівського монетного двору Ребекка Морган.

Нагадаємо, коронація короля Великобританії Чарльза III відбудеться у суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні під керівництвом архієпископа Кентерберійського.

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