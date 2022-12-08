Нова ера: у Британії випустили в обіг перші монети із Чарльзом III
Протягом грудня у поштові відділення Великої Британії планують відправити майже 5 мільйонів монет з зображенням нового короля Чарльза III. Перші монети вже випустили в обіг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис монетного двіру Сполученого Королівства у Twitter.
Сьогодні, 8 грудня, поштові відділення Британії отримають перші монети номіналом 50 пенсів із зображенням короля Чарльза III. Його портрет повернутий ліворуч, у протилежному напрямку до покійної королеви, був створений скульптором Мартіном Дженнінгсом і особисто схвалений монархом.
Today is a new era in British coinage. The first circulating 50ps featuring King Charles III's first coin portrait by Martin Jennings are entering circulation. We'll be sending 4.9 million to 9,452 @PostOffice branches throughout December - so keep an eye on your change! pic.twitter.com/M6Mv607TK0— The Royal Mint (@RoyalMintUK) December 8, 2022
Протягом грудня уряд планує ввести в обіг 4,9 мільйона монет, їх будуть розподіляти, за допомогою решти, коли клієнти будуть робити покупки. Загалом, з портретом короля розраховують випустити 9,6 мільйона монет номіналом 50 пенсів.
Усі британські монети із зображенням королеви Єлизавети II залишатимуться законним платіжним засобом і будуть перебувати в активному обігу. Наразі налічується близько 27 мільярдів монет із портретом королеви.
"Сьогодні знаменує собою нову еру для карбування монет Великобританії, коли в обігу з’являється зображення короля Чарльза III на номіналі 50 фунтів", - наголосила директор служби колекціонерів Королівського монетного двору Ребекка Морган.
Нагадаємо, коронація короля Великобританії Чарльза III відбудеться у суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні під керівництвом архієпископа Кентерберійського.
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