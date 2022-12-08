Новая эра: в Британии выпустили в обращение первые монеты с Чарльзом III

В декабре в почтовые отделения Великобритании планируют отправить почти 5 миллионов монет с изображением нового короля Чарльза III.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение монетного двора Соединенного Королевства в Twitter.

Сегодня, 8 декабря, почтовые отделения Великобритании получат первые монеты номиналом 50 пенсов с изображением короля Чарльза III. Его портрет повернут налево, в противоположном направлении к покойной королеве, был создан скульптором Мартином Дженнингсом и лично одобрен монархом.

Все это новое эра в Британии. Впервые циркуляция 50ps характерный King Charles III's первый дорожек трейдинга Martin Jennings является введение циркуляции. We'll be sending 4.9 million to 9,452 @PostOffice branches throughout December - so keep an ye on your change! pic.twitter.com/M6Mv607TK0 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) December 8, 2022

В течение декабря правительство планирует ввести в обращение 4,9 миллиона монет, их будут распределять с помощью сдачи, когда клиенты будут делать покупки. В общем, с портретом короля рассчитывают выпустить 9,6 миллионов монет номиналом 50 пенсов.

Все британские монеты с изображением королевы Елизаветы II будут оставаться законным платежным средством и будут находиться в активном обращении. В настоящее время насчитывается около 27 миллиардов монет с портретом королевы.