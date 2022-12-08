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Новая эра: в Британии выпустили в обращение первые монеты с Чарльзом III

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Британия, Четверг 08 декабря 2022 21:42
Новая эра: в Британии выпустили в обращение первые монеты с Чарльзом III Фото: в Британии выпустили в обращение первые монеты с Чарльзом III (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В декабре в почтовые отделения Великобритании планируют отправить почти 5 миллионов монет с изображением нового короля Чарльза III.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение монетного двора Соединенного Королевства в Twitter.

Сегодня, 8 декабря, почтовые отделения Великобритании получат первые монеты номиналом 50 пенсов с изображением короля Чарльза III. Его портрет повернут налево, в противоположном направлении к покойной королеве, был создан скульптором Мартином Дженнингсом и лично одобрен монархом.

В течение декабря правительство планирует ввести в обращение 4,9 миллиона монет, их будут распределять с помощью сдачи, когда клиенты будут делать покупки. В общем, с портретом короля рассчитывают выпустить 9,6 миллионов монет номиналом 50 пенсов.

Все британские монеты с изображением королевы Елизаветы II будут оставаться законным платежным средством и будут находиться в активном обращении. В настоящее время насчитывается около 27 миллиардов монет с портретом королевы.

"Сегодня знаменует собой новую эру для чеканки монет Великобритании, когда в обращении появляется изображение короля Чарльза III на номинале 50 фунтов", - подчеркнула директор службы коллекционеров Королевского монетного двора Ребекка Морган.

Напомним, коронация короля Великобритании Чарльза III состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа Кентерберийского.

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Великобритания Чарльз III Королевская семья
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