Новая эра: в Британии выпустили в обращение первые монеты с Чарльзом III

Сегодня, 8 декабря, почтовые отделения Великобритании получат первые монеты номиналом 50 пенсов с изображением короля Чарльза III. Его портрет повернут налево, в противоположном направлении к покойной королеве, был создан скульптором Мартином Дженнингсом и лично одобрен монархом.

Все это новое эра в Британии. Впервые циркуляция 50ps характерный King Charles III's первый дорожек трейдинга Martin Jennings является введение циркуляции. We'll be sending 4.9 million to 9,452 @PostOffice branches throughout December - so keep an ye on your change! pic.twitter.com/M6Mv607TK0