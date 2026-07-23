Нова ДПА в Україні: хто зі школярів складатиме перші іспити вже восени

В Україні вже восени 2026 року проведуть пілотне тестування нової моделі державної підсумкової атестації (ДПА). У ньому візьмуть участь близько 2 тисяч десятикласників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко "Освіторії" .

Головне: Пілотний запуск восени 2026 року: В Україні тестуватимуть нову модель ДПА, у якій візьмуть участь близько 2 тисяч десятикласників.

В Україні тестуватимуть нову модель ДПА, у якій візьмуть участь близько 2 тисяч десятикласників. Предмети для перевірки: Під час пілотування оцінюватимуть знання з двох напрямів - мовно-літературного та математичного.

Під час пілотування оцінюватимуть знання з двох напрямів - мовно-літературного та математичного. Гібридний формат: Тестування поєднає онлайн-платформу та паперовий формат.

Тестування поєднає онлайн-платформу та паперовий формат. Перспектива для вступу: Надалі результати ДПА після 12 класу планується використовувати як основний інструмент для вступу до вишів без додаткових іспитів.

Хто братиме участь у пілотуванні

За словами Вакуленко, учасниками тестування стануть десятикласники, які вже завершили здобуття базової середньої освіти, тобто закінчили 9 класів.

Під час пілотування перевірятимуть знання з двох освітніх галузей:

мовно-літературної;

математичної.

У майбутньому модель планують розширити, додавши завдання з природничої, історичної та іншомовної освітніх галузей.

Як проходитиме нова ДПА

Для проведення атестації використовуватимуть спеціальну онлайн-платформу. Саме через неї розміщуватимуть матеріали та завантажуватимуть результати.

При цьому доступ до результатів матиме лише школа, а на інших рівнях використовуватимуть лише узагальнені дані.

За словами директорки УЦОЯО, модель ДПА поєднає електронний і паперовий формати.

В електронному вигляді учні виконуватимуть завдання, які можна перевірити автоматично. Це, зокрема:

базові математичні обчислення;

лексичні завдання;

аналіз тексту.

Водночас розгорнуті письмові відповіді, власні висловлювання та задачі, де потрібно показати хід розв'язання, виконуватимуться на папері. Такі роботи перевірятимуть учителі.

Якою буде ДПА після 12 класу

Вакуленко зазначила, що модель державної підсумкової атестації для випускників 12 класів ще перебуває на стадії розробки, оскільки старша профільна школа поки не запрацювала.

Водночас уже відомо, що всі випускники складатимуть мовно-літературну та математичну освітні галузі на базовому рівні, а профільні предмети - на поглибленому відповідно до обраного напряму навчання.

За словами очільниці УЦОЯО, у перспективі результатів такої ДПА має бути достатньо для вступу до закладів вищої освіти без додаткових вступних іспитів.

Водночас для випускників минулих років, на яких нова модель ДПА не поширюватиметься, можуть запровадити окремий вступний тест загальних навчальних компетентностей. Він стане інструментом для вступу до вишів, однак не буде державною підсумковою атестацією.