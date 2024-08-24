Нова допомога США Україні: Пентагон розкрив зміст пакету

Напередодні Дня незалежності України США оголосили про новий пакет військової допомоги для критичних потреб української держави в галузі безпеки та оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.
Зазначається, що дана допомога надасть Україні можливості для задоволення найбільш насущних потреб країни, включаючи: можливості протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкову зброю.
Повний список, що увійшло до нового пакету військової допомоги на 125 млн доларів:
Цей пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення озброєння з американських складів. Це означає, що допомога в Україну прийде набагато швидше, ніж зазвичай.
У Пентагоні додали, що поки Україна готується відсвяткувати День незалежності - США і міжнародна коаліція приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці відважних українських захисників, які продовжують боротися з агресією РФ.
Нагадаємо, що 23 серпня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Під час бесіди американський лідер оголосив про новий пакет допомоги.
Раніше у пресслужбі Білого дому повідомили, що США все ще ведуть переговори з Україною щодо ударів по території Росії американською зброєю.
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