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Нова допомога США Україні: Пентагон розкрив зміст пакету

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Напередодні Дня незалежності України США оголосили про новий пакет військової допомоги для критичних потреб української держави в галузі безпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Зазначається, що дана допомога надасть Україні можливості для задоволення найбільш насущних потреб країни, включаючи: можливості протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкову зброю.

Повний список, що увійшло до нового пакету військової допомоги на 125 млн доларів:

  • обладнання та боєприпаси для боротьби з безпілотниками (БпЛА);
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • ракети з трубчастими пусковими установками, оптичним стеженням та провідним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високомобільні багатоцільові колісні машини швидкої допомоги (HMMWV);
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • медичне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підриву;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Цей пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення озброєння з американських складів. Це означає, що допомога в Україну прийде набагато швидше, ніж зазвичай.

У Пентагоні додали, що поки Україна готується відсвяткувати День незалежності - США і міжнародна коаліція приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці відважних українських захисників, які продовжують боротися з агресією РФ.

Нагадаємо, що 23 серпня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Під час бесіди американський лідер оголосив про новий пакет допомоги.

Раніше у пресслужбі Білого дому повідомили, що США все ще ведуть переговори з Україною щодо ударів по території Росії американською зброєю.

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