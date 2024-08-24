RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новая помощь США Украине: Пентагон раскрыл содержание пакета

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В преддверии Дня независимости Украины, США объявили о новом пакете военной помощи для критических потребностей украинского государства в области безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Отмечается, что данная помощь предоставит Украине возможности для удовлетворения самых насущных потребностей страны, включая: возможности противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие.

Полный список, что вошло в новый пакет военной помощи на 125 млн долларов:

  • оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотниками (БпЛА);
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • ракеты с трубчатыми пусковыми установками, оптическим слежением и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокомобильные многоцелевые колесные машины скорой помощи (HMMWV);
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • медицинское оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для подрыва;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Данный пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию вооружения из американских складов. Это значит, что помощь в Украину придет гораздо быстрее, чем обычно.

В Пентагоне добавили, что в то время, пока Украина готовится отпраздновать День независимости - США и международная коалиция примерно из 50 союзников и партнеров, по-прежнему привержены поддержке отважных украинских защитников, которые продолжают бороться с агрессией РФ.

Напомним, что 23 августа президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский лидер объявил о новом пакете помощи.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что США все еще ведут переговоры с Украиной относительно ударов по территории России американским оружием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине