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Нова допомога Україні може стати однією з найпотужніших речей проти Путіна, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Допомога Україні на 60 млрд доларів, яку розглядає Конгрес США, є однією з найпотужніших речей для протистояння російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена у Twitter.

"Одна з найпотужніших речей, яку ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, - це ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку та підтримати Україну", - наголосив Байден.

Американський президент нагадав, що Сенат уже ухвалив законопроект. Він пройде і Палату представників, упевнений глава держави.

"Спікер (Палати представників США Майк Джонсон - ред.) має призначити голосування", - додав він.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США вже кілька місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні.

Нещодавно Сенат США підтримав законопроект, який передбачає 60 млрд доларів для України. Але для того, щоб він набув чинності, необхідно, щоб документ підтримала Палата представників і підписав президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон поки що відмовляється виносити ініціативу на розгляд. Він хоче, щоб допомогу Україні голосували у прив'язці до грошей для захисту кордонів.

Нещодавно Байден заявив, що він готовий зустрітися з Джонсоном для обговорення допомоги Україні.

 

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