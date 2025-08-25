Нова дата Різдва Пресвятої Богородиці 2025: коли святкують за новим календарем

Коли Різдво Пресвятої Богородиці 2025

Раніше, за старим юліанським календарем, свято припадало на 21 вересня. Перехід на новий календар, який почався у вересні 2023 року, змістив дати нерухомих свят на 13 днів назад.

Таким чином, у 2025 році Різдво Пресвятої Богородиці українці відзначатимуть 8 вересня.

Цього року свято випадає на понеділок, що для багатьох стане гарним приводом почати тиждень з добрих справ.

Різдво Пресвятої Богородиці: історія та традиції свята

Різдво Пресвятої Богородиці, також відоме як Друга Пречиста, присвячене народженню Діви Марії у праведних Іоакима та Анни.

За церковними переказами, вони довго не мали дітей і в зрілому віці вимолили у Бога народження доньки, яка стала матір'ю Ісуса Христа.

У цей день прийнято відвідувати храми, молитися за здоров'я та добробут сім'ї.

Оскільки Діва Марія вважається покровителькою материнства, жінки, які не мають дітей, традиційно моляться про народження дитини.

За стародавніми звичаями, також заведено допомагати нужденним і займатися благодійністю.

Особлива увага приділяється сімейним цінностям. Вважається, що цей день краще провести в колі рідних, накрити святковий стіл, але не влаштовувати галасливих гулянь.

Що не можна робити на Різдво Богородиці

На Різдво Пресвятої Богородиці, як і на інші великі церковні свята, не рекомендується:

Сваритися та з'ясовувати стосунки. День слід провести в мирі та злагоді з близькими. Лайка та негативні емоції вважаються великим гріхом.

День слід провести в мирі та злагоді з близькими. Лайка та негативні емоції вважаються великим гріхом. Займатися важкою фізичною працею. Ця заборона стосується прибирання, роботи на городі, шиття, прання та іншої роботи, що вимагає великих фізичних зусиль.

Ця заборона стосується прибирання, роботи на городі, шиття, прання та іншої роботи, що вимагає великих фізичних зусиль. Стригтися та мити голову. Вважається, що у великі свята не можна виконувати будь-які перукарські маніпуляції.

Вважається, що у великі свята не можна виконувати будь-які перукарські маніпуляції. Брати участь у гучних гуляннях. Краще провести цей день у колі сім’ї, відвідати церкву та помолитися.

Краще провести цей день у колі сім’ї, відвідати церкву та помолитися. Відмовляти в допомозі. Здавна вважалося, що у це свято потрібно допомагати тим, хто цього потребує. Добрі вчинки очищують душу та приносять благословення.

Молитва до Пресвятої Богородиці

О Пресвята Владичице Богородице! Ти вища за всіх ангелів і архангелів і за все творіння чесніша. Ти помічниця покривджених, зневірених надія, убогих заступниця, засмучених утіха, зголоднілих кормителька, нагих одіяння, недужих зцілення, грішних спасіння, всіх християн поміч і захист.

О всемилостива Владичице, Діво Богородице, милістю Твоєю спаси й помилуй і ризою Твоєю чесною захисти всіх християн православних. І ублагай, пречиста Владичице, Христа Бога нашого, щоб зміцнив Він нас силою Своєю з неба на невидимих і видимих ворогів наших.

О всемилостива Владичице Богородице! Піднеси нас із безодні гріховної і визволи від голоду, мору, землетрусу й повені, вогню й меча, від нападу ворожого та міжусобиці, від наглої смерти, від повітря згубного, від пошести смертоносної та від усякого лиха.

Подай, пречиста Владичице, мир і здоров'я рабам Твоїм (імена) і всім православним християнам, і просвіти їм на спасіння розум та очі сердечні, і сподоби нас, грішних рабів Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого. Бо влада Його благословенна й препрославлена, з Безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Його Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.