Новая дата Рождества Пресвятой Богородицы 2025: когда празднуют по новому календарю

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2025 год

Ранее, по старому юлианскому календарю, праздник приходился на 21 сентября. Переход на новый календарь, который начался в сентябре 2023 года, сместил даты неподвижных праздников на 13 дней назад.

Таким образом, в 2025 году Рождество Пресвятой Богородицы украинцы будут отмечать 8 сентября.

В этом году праздник выпадает на понедельник, что для многих станет хорошим поводом начать неделю с добрых дел.

Рождество Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Рождество Пресвятой Богородицы, также известное как Вторая Пречистая, посвящено рождению Девы Марии у праведных Иоакима и Анны.

По церковному преданию, они долго не имели детей и в зрелом возрасте вымолили у Бога рождение дочери, которая стала матерью Иисуса Христа.

В этот день принято посещать храмы, молиться за здоровье и благополучие семьи.

Поскольку Дева Мария считается покровительницей материнства, женщины, которые не имеют детей, традиционно молятся о рождении ребенка.

По древним обычаям, также принято помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью.

Особое внимание уделяется семейным ценностям. Считается, что этот день лучше провести в кругу родных, накрыть праздничный стол, но не устраивать шумных гуляний.

Что нельзя делать на Рождество Богородицы

На Рождество Пресвятой Богородицы, как и на другие большие церковные праздники, не рекомендуется:

Ссориться и выяснять отношения. День следует провести в мире и согласии с близкими. Ругань и негативные эмоции считаются большим грехом.

День следует провести в мире и согласии с близкими. Ругань и негативные эмоции считаются большим грехом. Заниматься тяжелым физическим трудом. Этот запрет касается уборки, работы на огороде, шитья, стирки и другой работы, требующей больших физических усилий.

Этот запрет касается уборки, работы на огороде, шитья, стирки и другой работы, требующей больших физических усилий. Стричься и мыть голову. Считается, что в большие праздники нельзя выполнять любые парикмахерские манипуляции.

Считается, что в большие праздники нельзя выполнять любые парикмахерские манипуляции. Участвовать в шумных гуляниях. Лучше провести этот день в кругу семьи, посетить церковь и помолиться.

Лучше провести этот день в кругу семьи, посетить церковь и помолиться. Отказывать в помощи. Издавна считалось, что в этот праздник нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Добрые поступки очищают душу и приносят благословение.

Молитва к Пресвятой Богородице

О Пресвятая Владычица Богородица! Ты выше всех ангелов и архангелов и всего творения честнее. Ты помощница обиженных, отчаявшихся надежда, убогих заступница, огорченных утешение, изголодавшихся кормилица, нагих одеяние, недужных исцеление, грешных спасение, всех христиан помощь и защита.

О всемилостивая Владычица, Дева Богородица, милостью Твоей спаси и помилуй и ризою Твоею честной защити всех христиан православных. И умоли, пречистая Владычица, Христа Бога нашего, чтобы укрепил Он нас силою Своею с неба на невидимых и видимых врагов наших.

О всемилостивая Владычица Богородица! Подними нас из бездны греховной и избавь от голода, мора, землетрясения и наводнения, огня и меча, от нападения вражеского и междоусобицы, от внезапной смерти, от воздуха губительного, от поветрия смертоносного и от всякого бедствия.

Подай, пречистая Владычица, мир и здравие рабам Твоим (имена) и всем православным христианам, и просвети им во спасение ум и очи сердечные, и сподоби нас, грешных рабов Твоих, Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего. Ибо власть Его благословенна и препрославлена, с Безначальным Его Отцом и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом ныне, и во всякое время, и во веки веков. Аминь.