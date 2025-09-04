UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Нова дата Дня захисту дітей в Україні: свято відтепер восени

Фото: День захисту дітей в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні цьогоріч змінили дату Дня захисту дітей. Тепер свято щорічно відзначатимуть 20 листопада, у Всесвітній день дитини, замість 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Указ президента.

Президент Володимир Зеленський у травні нинішнього року підписав Указ №355/2025, яким встановлюється нова дата Дня захисту дітей в Україні - 20 листопада, що збігається зі Всесвітнім днем дитини.

Раніше свято офіційно відзначали 1 червня. Перший указ про День захисту дітей був прийнятий у 1998 році президентом Леонідом Кучмою. Традиційно в цей день проводили розважальні та пізнавальні заходи для дітей.

За словами Зеленського, зміна дати спрямована на:

  • утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету;
  • посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства щодо захисту прав дитини;
  • реалізацію положень Конвенції про права дитини.

Особливого значення свято набуло через війну з РФ, оскільки багато українських дітей опинилися на прифронтових територіях або за кордоном, залишивши домівки через постійні обстріли. День захисту дітей тепер нагадує світу про право кожної дитини на безпечне і щасливе дитинство.

Раніше РБК-Україна розповідало про День захисту дітей. Ідею захисту прав дитини вперше проголосила Ліга Націй у 1924 році через Женевську декларацію прав дитини, а офіційно свято було встановлено у 1949 році у Парижі.

Дату 1 червня обрали символічно, як початок літа, коли діти більше часу проводять на вулиці. З 1950 року День захисту дітей святкують у багатьох країнах, а Організація Об’єднаних Націй зробила захист прав і життя дітей одним із пріоритетів своєї діяльності.

Читайте РБК-Україна в Google News
День захисту дітейДіти