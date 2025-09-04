RU

Общество Образование Деньги Изменения

Новая дата Дня защиты детей в Украине: праздник отныне осенью

Фото: День защиты детей в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в этом году изменили дату Дня защиты детей. Теперь праздник ежегодно будут отмечать 20 ноября, во Всемирный день ребенка, вместо 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Указ президента.

Президент Владимир Зеленский в мае нынешнего года подписал Указ №355/2025, которым устанавливается новая дата Дня защиты детей в Украине - 20 ноября, что совпадает со Всемирным днем ребенка.

Ранее праздник официально отмечали 1 июня. Первый указ о Дне защиты детей был принят в 1998 году президентом Леонидом Кучмой. Традиционно в этот день проводили развлекательные и познавательные мероприятия для детей.

По словам Зеленского, изменение даты направлено на:

  • утверждение охраны детства как общенационального приоритета;
  • усиление и объединение усилий международного сообщества по защите прав ребенка;
  • реализацию положений Конвенции о правах ребенка.

Особое значение праздник приобрел из-за войны с РФ, поскольку многие украинские дети оказались на прифронтовых территориях или за рубежом, оставив дома из-за постоянных обстрелов. День защиты детей теперь напоминает миру о праве каждого ребенка на безопасное и счастливое детство.

Ранее РБК-Украина рассказывало о Дне защиты детей. Идею защиты прав ребенка впервые провозгласила Лига Наций в 1924 году через Женевскую декларацию прав ребенка, а официально праздник был установлен в 1949 году в Париже.

Дату 1 июня выбрали символически, как начало лета, когда дети больше времени проводят на улице. С 1950 года День защиты детей празднуют во многих странах, а Организация Объединенных Наций сделала защиту прав и жизни детей одним из приоритетов своей деятельности.

