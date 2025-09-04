Новая дата Дня защиты детей в Украине: праздник отныне осенью

Президент Владимир Зеленский в мае нынешнего года подписал Указ №355/2025, которым устанавливается новая дата Дня защиты детей в Украине - 20 ноября, что совпадает со Всемирным днем ребенка.

Ранее праздник официально отмечали 1 июня. Первый указ о Дне защиты детей был принят в 1998 году президентом Леонидом Кучмой. Традиционно в этот день проводили развлекательные и познавательные мероприятия для детей.

По словам Зеленского, изменение даты направлено на:

утверждение охраны детства как общенационального приоритета;

усиление и объединение усилий международного сообщества по защите прав ребенка;

реализацию положений Конвенции о правах ребенка.

Особое значение праздник приобрел из-за войны с РФ, поскольку многие украинские дети оказались на прифронтовых территориях или за рубежом, оставив дома из-за постоянных обстрелов. День защиты детей теперь напоминает миру о праве каждого ребенка на безопасное и счастливое детство.