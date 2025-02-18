Нова бойова частина і не тільки: у ГУР розкрили, як Росія модернізує "Шахеди"

Росія продовжує модернізацію своїх дронів-камікадзе "Шахед". Зокрема, їх оснащують новим видом бойової частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
У розвідці зазначили, що з початку 2025-го року в будові "Шахедів" зафіксовано низку змін:
Фото: Росія модернізує "Шахеди" (t.me/DIUkraine)
Також на 8-канальній CRP-антені супутникової навігації виявлено стікер із маркуванням китайською та англійською мовами "Agricultural equipment parts". Імовірно, такий стікер використовували для введення в оману щодо реального походження та призначення CRP-антени.
При цьому, за даними ГУР, Росія все частіше використовує китайську продукцію, щоб замінити компоненти з США та Євросоюзу. Зокрема, у CRP-антені одну зі схем виробництва США замінили на ту, яку виробляють у Китаї. При цьому безпілотники отримали нові серії - "Ъ" і "КЦ".
Також Росія намагається налагодити виробництво аналога реактивного Shahed-238 - "Герань-3". Він оснащений малогабаритним турбореактивним двигуном, який забезпечує швидкість польоту до 550-600 кілометрів на годину при дальності польоту до 2 500 кілометрів.
Варто зауважити, що останнім часом Росія запускає по Україні "Шахеди" фактично щодня.
Зокрема, сьогодні, 18 лютого, ворог запустив 176 ударних дронів. Українським захисникам вдалося збити 103 ворожі безпілотники, ще 67 дронів було локаційно втрачено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.