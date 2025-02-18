Нова бойова частина і не тільки: у ГУР розкрили, як Росія модернізує "Шахеди"

У розвідці зазначили, що з початку 2025-го року в будові "Шахедів" зафіксовано низку змін:

новий вид бойової частини вагою 90 кг;

польотний контролер, блок розподілу потужності та акумуляторну батарею перенесено з носової частини в хвостову;

у конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.

Фото: Росія модернізує "Шахеди" (t.me/DIUkraine)

Також на 8-канальній CRP-антені супутникової навігації виявлено стікер із маркуванням китайською та англійською мовами "Agricultural equipment parts". Імовірно, такий стікер використовували для введення в оману щодо реального походження та призначення CRP-антени.

При цьому, за даними ГУР, Росія все частіше використовує китайську продукцію, щоб замінити компоненти з США та Євросоюзу. Зокрема, у CRP-антені одну зі схем виробництва США замінили на ту, яку виробляють у Китаї. При цьому безпілотники отримали нові серії - "Ъ" і "КЦ".

Також Росія намагається налагодити виробництво аналога реактивного Shahed-238 - "Герань-3". Він оснащений малогабаритним турбореактивним двигуном, який забезпечує швидкість польоту до 550-600 кілометрів на годину при дальності польоту до 2 500 кілометрів.