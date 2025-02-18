Новая боевая часть и не только: в ГУР раскрыли, как Россия модернизирует "Шахеды"

В разведке отметили, что с начала 2025-го года в строении "Шахедов" зафиксирован ряд изменений:

новый вид боевой части весом 90 кг;

полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую;

в конструкцию БПЛА установлен дополнительный балласт.

Фото: Россия модернизирует "Шахеды" (t.me/DIUkraine)

Также на 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации обнаружен стикер с маркировкой на китайском и английском языках "Agricultural equipment parts". Вероятно, такой стикер использовали для введения в заблуждение о реальном происхождении и назначении CRP-антенны.

При этом, по данным ГУР, Россия все чаще использует китайскую продукцию, чтобы заменить компоненты из США и Евросоюза. В частности, в CRP-антенне одну из схем производства США заменили на ту, которую производят в Китае. При этом беспилотники получили новые серии - "Ъ" и "КЦ".

Также Россия пытается наладить производство аналога реактивного Shahed-238 - "Герань-3". Он оснащен малогабаритным турбореактивным двигателем, который обеспечивает скорость полета до 550-600 километров в час при дальности полета до 2 500 километров.