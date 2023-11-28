Насувається новий циклон. В Україні очікується друга хвиля сильних вітрів та хуртовин

Погода в Україні

"У більшості областей очікується ускладнення погодних умов - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі. Поділ опадів на сніг чи дощ, як завжди - як температура повітря скаже", - пише синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначає, що знов варто очікувати на сильний вітер зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Напрямок - південно-східний з переходом на західний.

Температура повітря вночі очікується в межах 0-5 градусів морозу, вдень потепліє до +2+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше - 0-4 градуси морозу.

У південній частині України вночі +2+6, вдень +7+14 градусів.

Попередження від рятувальників

Водночас у ДСНС України зауважують, що в західних областях вночі очікуються хуртовини, на дорогах ожеледиця.

В Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях йтиме сильний сніг.

В Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, в Сумській та Харківській областях вдень значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь на дорогах.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці йтимуть значні дощі.

Погода в Києві

"Київ завтра також потрапить у сферу впливу південного циклону, який назвали Oliver", - продовжує Діденко.

Основна хвиля негоди припаде на найближчу ніч: у столиці мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, а вдень опади поступово слабшатимуть і припинятимуться.

Вітер в Києві із південно-східного перейде на західний, знову очікується сильним, зі штормовими поривами.

Найближчої ночі 0-2 морозу, а завтра вдень потепліє до +2 тепла.

"30-го листопада негода відступить, навіть визиратиме сонечко, буде морозно вночі, вдень близько нуля", - підсумувала синоптик.