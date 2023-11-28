Насувається новий циклон. В Україні очікується друга хвиля сильних вітрів та хуртовин

Завтра, 29 листопада, в Україні очікується друга хвиля негоди, яку принесе новий циклон. Йтимуть значні опади, українців просять бути обережними та по можливості залишатися вдома.
Детально про прогноз на завтра - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувались такі джерела: синоптик Наталка Діденко та ДСНС України (Facebook).
"У більшості областей очікується ускладнення погодних умов - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі. Поділ опадів на сніг чи дощ, як завжди - як температура повітря скаже", - пише синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначає, що знов варто очікувати на сильний вітер зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Напрямок - південно-східний з переходом на західний.
Температура повітря вночі очікується в межах 0-5 градусів морозу, вдень потепліє до +2+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше - 0-4 градуси морозу.
У південній частині України вночі +2+6, вдень +7+14 градусів.
Попередження від рятувальників
Водночас у ДСНС України зауважують, що в західних областях вночі очікуються хуртовини, на дорогах ожеледиця.
В Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях йтиме сильний сніг.
В Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, в Сумській та Харківській областях вдень значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь на дорогах.
В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці йтимуть значні дощі.
"Київ завтра також потрапить у сферу впливу південного циклону, який назвали Oliver", - продовжує Діденко.
Основна хвиля негоди припаде на найближчу ніч: у столиці мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, а вдень опади поступово слабшатимуть і припинятимуться.
Вітер в Києві із південно-східного перейде на західний, знову очікується сильним, зі штормовими поривами.
Найближчої ночі 0-2 морозу, а завтра вдень потепліє до +2 тепла.
"30-го листопада негода відступить, навіть визиратиме сонечко, буде морозно вночі, вдень близько нуля", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, в Україну 26-27 листопада прибув потужний циклон з півдня, який приніс сильний вітер, дощ та сніг. Місцями утворилися перемети заввишки у два метри.
Вчора через негоду в Україні в 16 областях були знеструмлені населені пункти, а на 14 автодорогах перекрили рух транспорту. Люди опинилися в сніговій пастці на дорогах, а до ліквідації наслідків вже залучали навіть військову техніку.
Станом на ранок 28 листопада стало відомо, що через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них є діти.
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