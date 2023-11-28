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Надвигается новый циклон. В Украине ожидается вторая волна сильных ветров и метелей

Украина, Вторник 28 ноября 2023 16:12
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Надвигается новый циклон. В Украине ожидается вторая волна сильных ветров и метелей Фото: погода в Украине 29 ноября существенно ухудшится (РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 29 ноября, в Украине ожидается вторая волна непогоды, которую принесет новый циклон. Будут значительные осадки, украинцев просят быть осторожными и по возможности оставаться дома.

Подробно о прогнозе на завтра - читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались следующие источники: синоптик Наталья Диденко и ГСЧС Украины (Facebook).

Погода в Украине

"В большинстве областей ожидается усложнение погодных условий - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дожди. Разделение осадков на снег или дождь, как всегда - как температура воздуха скажет", - пишет синоптик Наталья Диденко.

Она отмечает, что вновь стоит ожидать сильного ветра со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду. Направление - юго-восточное с переходом на западное.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0-5 градусов мороза, днем потеплеет до +2+6 градусов, на западе будет днем холоднее - 0-4 градуса мороза.

В южной части Украины ночью +2+6, днем +7+14 градусов.

Предупреждение от спасателей

В то же время в ГСЧС Украины отмечают, что в западных областях ночью ожидаются вьюги, на дорогах гололедица.

В Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях пойдет сильный снег.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ночью и утром, в Сумской и Харьковской областях днем мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром ожидаются сильные дожди.

Погода в Киеве

"Киев завтра также попадет в область влияния южного циклона, который назвали Oliver", - продолжает Диденко.

Основная волна непогоды придется на ближайшую ночь: в столице мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, а днем осадки будут постепенно ослабевать и прекращаться.

Ветер в Киеве с юго-восточного перейдет на западный, снова ожидается сильным, со штормовыми порывами.

В ближайшую ночь 0-2 мороза, а завтра днем потеплеет до +2 тепла.

"30-го ноября непогода отступит, даже будет выглядывать солнышко, будет морозно ночью, днем около нуля", - подытожила синоптик.

Последствия предыдущей непогоды в Украине

Напомним, в Украину 26-27 ноября пришел мощный циклон с юга, принесший сильный ветер, дождь и снег. Местами образовались переметы высотой в два метра.

Вчера из-за непогоды в Украине в 16 областях были обесточены населенные пункты, а на 14 автодорогах перекрыли движение транспорта. Люди оказались в снежной ловушке на дорогах, а к ликвидации последствий привлекали даже военную технику.

По состоянию на утро 28 ноября стало известно, что из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 пострадали, среди них есть дети.

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