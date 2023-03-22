Нова "бавовна" в Криму. В Севастополі окупанти заявили про атаку дронів на російський флот

"Рано вранці наш флот відбив атаку надводних безпілотників. Загалом до цієї години знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювала ППО по повітряній цілі", - написав Развожаєв.

За словами гауляйтера Севастополя, військові кораблі внаслідок атаки нібито не постраждали. Але від вибухів повибивало вікна у будівлі "правительства Севастополя" та в будинку "Москви".

Цікаво те, що в місті внаслідок вибухів закрили переправу через Севастопольську бухту.

Місцеві пабліки пишуть, що вибухи чули з Севастопольської бухти, де також лунали автоматні черги.

Нагадаємо, сьогодні в тимчасово окупованому Севастополя пролунали вибухи, після чого зникла електрика в районі Південної бухти. Зокрема, повідомлення про вибух у Севастополі з'явилося пізно вночі та вже під ранок. Жителі міста пишуть про кілька таких гучних звуків, схожих на вибухи.

Додамо, раніше в Силах оборони попереджали, що Чорноморський флот РФ на тлі "бавовни" в Криму практично перебуває у своєрідній "пастці". Оскільки окупанти навіть якщо й забажають, то не мають можливості його вивести з Чорного моря, а лише розосередити.

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