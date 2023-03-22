Новая "бавовна" в Крыму. В Севастополе оккупанты заявили об атаке дронов на российский флот

Оккупационные власти Севастополя после взрывов заявили о так называемой атаке дронов на Черноморский флот. Якобы речь идет о морских и воздушных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

"Рано утром наш флот отразил атаку надводных беспилотников. Всего к этому часу уничтожены три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала ПВО по воздушной цели", - написал Развожаев.

По словам гауляйтера Севастополя, военные корабли в результате атаки якобы не пострадали. Но от взрывов выбило окна в здании "правительства Севастополя" и в доме "Москвы".

Интересно, что в городе в результате взрывов закрыли переправу через Севастопольскую бухту.

Местные паблики пишут, что взрывы слышали из Севастопольской бухты, где раздавались автоматные очереди.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, после чего пропало электричество в районе Южной бухты. В частности, сообщение о взрыве в Севастополе появилось поздно ночью и уже к утру. Жители города пишут о нескольких таких громких звуках, похожих на взрывы.

Добавим, ранее в Силах обороны предупреждали, что Черноморский флот РФ на фоне "бавовны" в Крыму практически находится в своеобразной "ловушке". Поскольку оккупанты даже если и пожелают, то не имеют возможности его вывести из Черного моря, а только рассредоточить.

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