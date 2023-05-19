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Новая "атака"? Россияне утверждают, что нашли дрон на железной дороге в Крыму

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Джанкой, Пятница 19 мая 2023 09:36
Новая "атака"? Россияне утверждают, что нашли дрон на железной дороге в Крыму Фото: россияне заявили, что дрон упал на железную дорогу в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют, что якобы обнаружили обломки неизвестного дрона на железной дороге в оккупированном Крыму. Как утверждают росСМИ, движение поездов приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал BAZA.

По словам россиян, инцидент произошел в ночь на 19 мая возле станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма.

"Неизвестный беспилотник упал на железнодорожные пути в Крыму. Во время падения он оборвал контактные провода", - говорится в сообщении.

Россияне уверяют, что железная дорога не пострадала, но движение поездов все же приостановили. СМИ отмечают, что на месте инцидента якобы обнаружили много обломков, там работают взрывотехники.

Новая &quot;атака&quot;? Россияне утверждают, что нашли дрон на железной дороге в Крыму

скриншот google.com/maps

Напомним, 18 мая вблизи Бахчисарая в Крыму раздался взрыв на железной дороге, а россияне сразу заявили о "диверсии". Позже стало известно, что в результате инцидента повреждено около 50 метров железнодорожного полотна, с рельсов сошли 8 вагонов с зерном.

В военной разведке заявили, что железную дорогу, где произошел взрыв, оккупанты использовали для перевозки оружия.

Ситуация в Крыму

На территорию оккупированного полуострова все чаще раздаются взрывы, особенно в местах, где размещаются военные объекты.

Кроме того, спутниковые снимки свидетельствуют, что оккупанты готовятся к обороне Крыма, поскольку вырыли километры траншей и окопов. По данным Генштаба ВСУ, россияне проводят рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам в Крыму, а также ищут партизан.

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