Нова атака на енергетику: що відомо про нічний обстріл України та які наслідки

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Нагадаємо, пізно ввечері 19 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Росії. Борти злетіли з аеродрому "Оленья".

Крім того, були зафіксовані пуски дронів-камікадзе. Вони залетіли у повітряних простір України з півдня.

У більшості областей України, крім заходу, повітряну тривогу оголосили о 1:55. Вона тривала дві з половиною години.

Чим атакувала Росія

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, росіяни випустили по Україні 27 дронів-камікадзе та дев'ять ракет: чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 (з Ту-95МС з Каспійського моря), три балістичні "Іскандери-М" (з Воронезької області) та дві керовані Х-59 (з Азовського моря).

Сили протиповітряної оборони України знищили всі 27 "Шахедів" та п'ять ракет (чотири крилаті та одну керовану). ППО працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Повітряні сили наголошують, що під ударом були об'єкти інфраструктури, основний напрямок атаки - схід, а саме Дніпропетровська область.

Наслідки для енергетики

"Укренерго" повідомило, що окупанти вдарили по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання об'єктів енергетики у чотирьох областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Наслідки атаки ще уточнюються.

Крім того, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Внаслідок атаки троє енергетиків постраждали, медики надають їм допомогу. Це вже сьома атака на ТЕС за останні три місяці.

Вінницька область. Було знищено чотири "Шахеди". Уламками російського дрона пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих внаслідок атаки немає. Йдуть роботи з ліквідації наслідків.

Київська область. Було пошкоджено високовольтні електромережі у Броварському районі. Енергетикам вдалося підключити близько 5250 будинків за резервними джерелами живлення. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Дніпропетровська область. ППО збила п'ять "Шахедів та чотири ракети. Є наслідки атак у Криворізькому та Нікопольському районах. Постраждали чоловіки віком 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі пошкоджені сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, лінії електропередач та будівельна техніка.

Фото: наслідки атаки у Дніпропетровській області (t.me/mykola_lukashuk)

Чи були "прильоти" у Києві

Київська міська військова адміністрація повідомила, що повітряну тривогу у столиці оголошували через загрозу ударних безпілотників. Київ намагалися атакувати з північно-східного напрямку.

Сили ППО знищили всі ворожі цілі на підступах до столиці. У Києві не зафіксовано влучань.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сили ЗСУ, "Укренерго", ДТЕК, Київської міської військової адміністрації, Telegram-канали голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.