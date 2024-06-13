Nottingham Open: Снігур вилетіла від чемпіонки US Open-2021

Українська тенісистка Дарія Снігур зазнала поразки від британки Емми Радукану в другому колі змагань в англійському Ноттінгемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Rothesay Open, 2-й раунд, жінки

Радукану – Снігур – 2:0 (6:2, 6:2)

22-річна українка впевнено розпочала, повівши 2:0 з брейком. Утім, господарка кортів не знітилася. Радукану взяла шість геймів поспіль, зокрема двічі "під нуль" і закрила сет на власну користь. Партія тривала всього 34 хвилини.

Друга вийшла тривалішою. Цього разу британська тенісистка заволоділа ініціативою з перших розіграшів. Вона повела 3:1, а потім і 5:2, двічі взявши подачі Снігур. У восьмому геймі остання намагалася опиратися до останнього. Українка відіграла два матчболи, але з третьої спроби Радукану закрила гейм, сет і поєдинок.

У наступному колі 21-річна британка зустрінеться з переможницею протистояння співвітчизниці Франчески Джонс і американки Ешлін Крюгер. Вони розпочали матч пізніше. Призовий фонд турніру склав 267 тисяч доларів із хвостиком.

Раніше українка Костюк стала національною лідеркою у рейтингу WTA. Вона піднялася на 17-те місце в класифікації та обійшла титуловану Еліну Світоліну. Костюк оновила персональне досягнення – так високо в рейтингу вона ще не перебувала.