Nottingham Open: Снигур вылетела от чемпионки US Open-2021
Украинская теннисистка Дарья Снигур потерпела поражение от британки Эммы Радукану во втором круге соревнований в английском Ноттингеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Rothesay Open, 2-й раунд, женщины
Радукану – Снигур – 2:0 (6:2, 6:2)
22-летняя украинка уверенно начала, поведя 2:0 с брейком. Впрочем, хозяйка кортов не смутилась. Радукану взяла шесть геймов подряд, в том числе дважды "под ноль" и закрыла сет в собственную пользу. Партия длилась всего 34 минуты.
Вторая получилась более длительной. В этот раз британская теннисистка завладела инициативой с первых розыгрышей. Она повела 3:1, а затем и 5:2, дважды взяв подачи Снигур. В восьмом гейме последняя пыталась сопротивляться до последнего. Украинка отыграла два матчбола, но с третьей попытки Радукану закрыла гейм, сет и поединок.
В следующем круге 21-летняя британка встретится с победительницей противостояния соотечественницы Франчески Джонс и американки Эшлин Крюгер. Они начали матч позже. Призовой фонд турнира составил 267 тысяч долларов с хвостиком.
Ранее украинка Костюк стала национальным лидером в рейтинге WTA. Она поднялась на 17-е место в классификации и обошла титулованную Элину Свитолину. Костюк обновила персональное достижение – так высоко в рейтинге она еще не была.
К слову, ранее Свентек обыграла Паолини в женском финале French Open.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.