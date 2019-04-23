Нотр-Дам временно защитят брезентом от дождя

Архитекторы, которые сейчас работают над сохранением собора Нотр-Дам де Пари после пожара, приняли решение накрыть брезентом пострадавшие части здания, чтобы уберечь их от дождей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Сегодня вечером во французской столице ожидаются ливни и даже грозы. Здание собора, которое частично обвалилось во время пожара, и так частично затоплено после тушения огня.

Архитекторы опасаются, что проливные дожди могут привести к дальнейшему обрушению собора. Главный архитектор Нотр-Дама Филипп Вильнев заявил, что установление защитного брезента - "наивысший приоритет".

"Балки есть, брезент прибывает. Альпинисты, потому что это будут делать альпинисты, и строительные леса готовы", - заявил он.

Также главный архитектор сообщил, что со временем над зоной Нотр-Дама установят большой специально построенный "зонтик" на крыше, который будет защищать сооружение во время реконструкции.

Но "зонтик" пока не готов, а угроза дождя слишком серьезна, чтобы ждать, потому что прогнозы погоды на ближайшие дни неутешительны.

Напомним, в Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

Мэрия Парижа приняла решение построить рядом с пострадавшим во время пожара Нотр-Дам де Пари временный деревянный собор. Во временном соборе можно будет молиться и будут проводиться службы.

Кроме того, в Париже собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.