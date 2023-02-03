Нотр-Дам після масштабної пожежі планують відкрити у 2024 році
Собор Паризької Богоматері планують відкрити уже в 2024 році, однак це відбудеться не раніше Олімпійських ігор у Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Також відомо, що до кінця 2023 року планується повернути шпиль собору. Його було виготовлено з тих самих вихідних матеріалів: 500 тонн дубової деревини для конструкції та 250 тонн свинцю для покриття та прикрас.
При цьому, за даними експертів, вся реконструкція буде завершена не раніше грудня 2024. Орієнтовно, сам Нотр-Дам відкриють 8 грудня. З цього слідує, що гості Олімпійських ігри 2024 року в Парижі не зможуть його відвідати.
Нагадаємо, масштабна пожежа в Соборі паризької Богоматері сталася у квітні 2019 року. Імовірно, причиною могла стати проблема з електричною мережею. Пожежу гасили протягом 14 годин, вона серйозно пошкодила історичну будівлю.
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