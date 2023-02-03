Нотр-Дам после масштабного пожара планируют открыть в 2024 году

Собор Парижской Богоматери планируют открыть уже в 2024 году, однако это произойдет не раньше Олимпийских игр в Париже.

Также известно, что до конца 2023 планируется вернуть шпиль собора. Он был изготовлен из тех же исходных материалов: 500 тонн дубовой древесины для конструкции и 250 тонн свинца для покрытия и украшений.

При этом, по данным экспертов, вся реконструкция будет завершена не раньше декабря 2024 года. Ориентировочно, сам Нотр-Дам откроют 8 декабря. Из этого следует, что гости Олимпийских игр 2024 года в Париже не смогут его посетить.