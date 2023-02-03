Нотр-Дам после масштабного пожара планируют открыть в 2024 году
Собор Парижской Богоматери планируют открыть уже в 2024 году, однако это произойдет не раньше Олимпийских игр в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
Также известно, что до конца 2023 планируется вернуть шпиль собора. Он был изготовлен из тех же исходных материалов: 500 тонн дубовой древесины для конструкции и 250 тонн свинца для покрытия и украшений.
При этом, по данным экспертов, вся реконструкция будет завершена не раньше декабря 2024 года. Ориентировочно, сам Нотр-Дам откроют 8 декабря. Из этого следует, что гости Олимпийских игр 2024 года в Париже не смогут его посетить.
Напомним, масштабный пожар в Соборе парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. По всей вероятности, причиной могла стать проблема с электрической сетью. Пожар тушили в течение 14 часов, он серьезно повредил историческое здание.
Французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что его восстановят через пять лет.
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