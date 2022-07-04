Нотариальные услуги переводят в "Дію": какую функцию запустят первой

Украинское правительство намерено сделать доступными нотариальные услуги через приложение "Дія". Первой функцией будет проверка документом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации.
Сообщается, что в скором времени в приложении будут доступны нотариальные услуги. А на днях правительство приняло новое постановление о проверке нотариальных документов через "Дію". Поэтому первой такой функцией будет возможность проверить подлинность нотариальных документов с помощью QR-кода.
"Сейчас наша команда работает над техническим запуском сервиса. О результате сообщим совсем скоро в наших соцсетях. Продолжаем упрощать услуги для украинцев", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что "Дія" запустила бета-тест функции отображения пенсионного удостоверения и электронного вида на постоянное и временное жительство для иностранцев. Зарегистрироваться на тестирование уже можно на портале "Дія".
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